  • 22 авг 2025 | 10:40
  • 1977
  • 0
Ливърпул вероятно ще трябва да изчака още една седмица за Марк Геи, но трансферът изглежда неизбежен

Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи изглежда все по-близо до желания трансфер в Ливърпул, но вероятно ще трябва да изчака още една седмица преди това. След вчерашния първи двубой на "орлите" в Лигата на конференциите срещу Фредрикстад президентът на лондончани Стив Периш още веднъж призна директно, че централният бранител не може да остане в клуба, ако не преподпише, и трябва да бъде продаден. Мениджърът Оливер Гласнер изрази недоволство, че все още тези въпроси не са решени и клубът е закъснял с намирането на заместници на Еберечи Езе и Марк Геи, както и че вторият трябва да остане поне за реванша в Лигата на конференциите.

"Ако Марк Геи иска да подпише нов договор, може да остане. Ако не иска да да го направи, ще трябва ние да разгледаме възможностите. Трудна ситуация. Ако сте в Европа, финансовите правила са много по-строги, отколкото във Висшата лига. Не е идеалната ситуация за един клуб играчите да напускат като свободни агенти. Това е ситуация, която трябва да разгледаме в следващите 11 дни", заяви Периш.

Глеснер опонира не шефа си: "Много, много закъсняхме. Остават десет дни до края на трансферния прозорец, за да намерим правилните заместници. Мисля, че можехме да се справим много по-добре, отколкото го направихме. Това не е критика, просто казвам фактите. Днес имахме 17 играчи на разположение. Един е от академията, а на двама вече казахме, че трябва да напуснат клуба. Това означава, че сме с 14 и имаме шест мача от 10 август до 31-ви. Знам само, че ако Марк си тръгне и не е на разположение за Фредерикстад, ще имаме големи проблеми. Това е съвсем ясно. Не можем да регистрираме никого. Така че от моя страна, той трябва да остане. Днес играхме с Джеф Лерма в защита. Той е полузащитник. В момента нямаме свободен централен защитник. Ако Марк си тръгне, ще пробвам обувките си, защото бях централен защитник и това може да е добър вариант. Ще помисля за това".

Повечето източници на Острова твърдят, че Ливърпул в крайна сметка ще успее да вземе Геи за около 35 милиона паунда.

