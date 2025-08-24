Пиза създаде проблеми на Аталанта в Бергамо, Дурмуш не игра

Новакът в Серия "А" Пиза се представи силно в гостуването си на Аталанта и си тръгна с точка от Бергамо след равенство 1:1. Гостите дори поведоха на "Гевис Стейдиъм" след автогол на Исак Хиен в 26-ата минута. Джанлука Скамака обаче измъкна домакините, изравнявайки в 50-ата минута.

Българският играч на Пиза Мерт Дурмуш бе на скамейката на гостите, но не получи шанс за изява в този мач.

Късметът се усмихна на Пиза в 26-ата минута, когато след продължително разиграване пред вратата на съперника Самуеле Ангори центрира остро пред вратата и принуди Хиен да отклони топката в собствената си врата.

В 50-ата минута обаче Джанлука Скамака възстанови равенството. Той получи топката в наказателното поле и с диагонален удар по земя я прати във вратата за 1:1.

Така двата тима започнаха сезона с по една точка в актива си. В следващия кръг Аталанта гостува на Парма, а Пиза приема Рома.

