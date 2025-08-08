Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

Българският талант Мерт Дурмуш взе участие и в последната лятна контрола на Пиза, в която неговият тим завърши наравно 2:2 с домакините от Аугсбург.

19-годишното крило се появи на терена за началото на второто полувреме, заменяйки Самуеле Ангори. Гостите от Пиза поведоха с 2:0 след две попадения на Матео Трамони (41’ - дузпа, 68’), но германският тим успя да избегне поражението благодарение на двата гола на Стив Мюние (72’, 83’).

We secured a draw against @PisaSC with a brace from Mounié! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/sUdW1pushh — FC Augsburg (@FCA_World) August 8, 2025

Така новакът в Серия "А" приключи предсезонната си подготовка с четири победи, едно равенство и една загуба. Съставът на Алберто Джилардино започва новата кампания с гостуване на втородивизионния Чезена в турнира за Купата на Италия на 17 август.