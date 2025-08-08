Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

  • 8 авг 2025 | 20:08
  • 169
  • 0
Български талант игра за Пиза при равенство с Аугсбург

Българският талант Мерт Дурмуш взе участие и в последната лятна контрола на Пиза, в която неговият тим завърши наравно 2:2 с домакините от Аугсбург.

19-годишното крило се появи на терена за началото на второто полувреме, заменяйки Самуеле Ангори. Гостите от Пиза поведоха с 2:0 след две попадения на Матео Трамони (41’ - дузпа, 68’), но германският тим успя да избегне поражението благодарение на двата гола на Стив Мюние (72’, 83’).

Така новакът в Серия "А" приключи предсезонната си подготовка с четири победи, едно равенство и една загуба. Съставът на Алберто Джилардино започва новата кампания с гостуване на втородивизионния Чезена в турнира за Купата на Италия на 17 август.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3912
  • 2
Дюлгеров пусна три гола срещу Андерлехт

Дюлгеров пусна три гола срещу Андерлехт

  • 7 авг 2025 | 22:54
  • 3557
  • 2
Краев дебютира за израелския си отбор със загуба

Краев дебютира за израелския си отбор със загуба

  • 6 авг 2025 | 03:36
  • 5350
  • 4
Българин игра срещу Леверкузен на Тен Хаг

Българин игра срещу Леверкузен на Тен Хаг

  • 5 авг 2025 | 20:57
  • 17603
  • 11
Десподов започна втората част от рехабилитацията си

Десподов започна втората част от рехабилитацията си

  • 5 авг 2025 | 13:28
  • 1961
  • 1
Милен Желев и Оцелул с ценна точка като гост

Милен Желев и Оцелул с ценна точка като гост

  • 5 авг 2025 | 02:26
  • 2392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

Добруджа 0:1 ЦСКА 1948, страхотно спасяване на Галин Григоров

  • 8 авг 2025 | 20:20
  • 5446
  • 29
11-те на Монтана и Ботев (Враца)

11-те на Монтана и Ботев (Враца)

  • 8 авг 2025 | 20:03
  • 632
  • 0
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 17647
  • 81
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 5180
  • 6
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 34974
  • 40
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 18504
  • 38