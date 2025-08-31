Популярни
Пиза преклони глава пред Рома, Дурмуш остана резерва

  • 31 авг 2025 | 00:10
  • 939
  • 0

Българинът Мерт Дурмуш изгледа от пейката поражението на клубния си Пиза срещу гранда Рома с 0:1 в срещата втория кръг на италианската Сериа “А”. Единственият гол за “вълците” отбеляза Матиас Соуле в 55-ата минута на мача. 22-годишният талант на столичани се разписа и втори път шест минути по-късно, но попадението му бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради игра с ръка.

За римляните това бе втори успех от два мача, с което те се изравниха на върха с Наполи и Кремонезе, които също имат стопроцентов актив след първите два мача. Интер и Ювентус ще изиграят тепърва мачовете си от кръга, което означава, че по време на паузата за националните отбори общо пет тима могат да почиват непокътнат актив. Пиза от своя страна все още търси първата си победа след изкачването в елита.

Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

В следващия си мач Дурмуш и компания ще срещнат Удинезе, докато за Рома предстои домакинство на Торино. И двата мача са на 14-и септември (неделя).

