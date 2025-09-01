Фермин Лопес няма да ходи никъде и остава в Барселона

Талантът на Барселона Фермин Лопес няма намерение да напуска клуба в последния ден от трансферния прозорец и със сигурност ще остане при каталунците, съобщават "Мундо Депортиво" и "Марка".

Към 22-годишния футболист имаше сериозен интерес от Челси, но решението му е окончателно - той обича "блаугранас" и няма да сменя клуба. "Сините" от Лондон пратиха оферта от близо 50 млн. евро за Лопес, но тя е била счетена от Барселона за крайно недостатъчна, особено за футболист, когото клубът не иска да продава и който не е поискал да бъде продаден.

Според информациите самият футболист е имал леки колебания с оглед интереса на Челси, тъй като е наясно, че е доста възможно да не получава толкова минути при каталунците, колкото през миналия сезон, но в крайна сметка е бил категоричен, че остава.

Влияние за решението на Фермин е имал и наставникът на Барселона Ханзи Флик, който на няколко пъти подчерта публично, че не иска да се разделя с играча. Германският специалист е провел и индивидуални разговори с футболиста и го е уверил, че ще разчита на него.

Фермин Лопес има договор до 2029 г., и е решен да продължи да допринася максимално под ръководството на Флик. От началото на сезона талантът има записани общо 73 минути, като е взел участие в два мача в Ла Лига.

