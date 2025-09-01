Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Фермин Лопес няма да ходи никъде и остава в Барселона

Фермин Лопес няма да ходи никъде и остава в Барселона

  • 1 сеп 2025 | 15:18
  • 587
  • 0

Талантът на Барселона Фермин Лопес няма намерение да напуска клуба в последния ден от трансферния прозорец и със сигурност ще остане при каталунците, съобщават "Мундо Депортиво" и "Марка".

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Към 22-годишния футболист имаше сериозен интерес от Челси, но решението му е окончателно - той обича "блаугранас" и няма да сменя клуба. "Сините" от Лондон пратиха оферта от близо 50 млн. евро за Лопес, но тя е била счетена от Барселона за крайно недостатъчна, особено за футболист, когото клубът не иска да продава и който не е поискал да бъде продаден.

Според информациите самият футболист е имал леки колебания с оглед интереса на Челси, тъй като е наясно, че е доста възможно да не получава толкова минути при каталунците, колкото през миналия сезон, но в крайна сметка е бил категоричен, че остава.

Влияние за решението на Фермин е имал и наставникът на Барселона Ханзи Флик, който на няколко пъти подчерта публично, че не иска да се разделя с играча. Германският специалист е провел и индивидуални разговори с футболиста и го е уверил, че ще разчита на него.

Фермин Лопес има договор до 2029 г., и е решен да продължи да допринася максимално под ръководството на Флик. От началото на сезона талантът има записани общо 73 минути, като е взел участие в два мача в Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73782
  • 11
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 2611
  • 0
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1693
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 1061
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1001
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 1257
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 73782
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3366
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 25912
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12759
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26387
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2947
  • 0