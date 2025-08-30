Популярни
  Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  30 авг 2025 | 14:24
Наставникът на Барселона Ханзи Флик се цели в трети пореден успех в първенството, за да може тимът му да посрещне прекъсването на шампионата с максимален актив от 9 точки. За целта сега отборът трябва да надвие Райо Валекано като гост. Двубоят от третия кръг на Ла Лига е в неделя вечер от 22:30 часа на “Вайекас”. Флик обясни, че Фермин Лопес, който е спряган за напускане, обича клуба и по-скоро ще остане. Той потвърди и това, че Гави е с травма и няма да играе утре. Халфът отпада и от групата на националния отбор, заради което няма да го видим в София.

Ето какво заяви треньорът на редовната си пресконференция:

Как е отборът преди мача срещу Райо Валекано?
Беше важно да започнем с шест точки, но искаме да спечелим и третия двубой преди паузата. Райо и треньорът им Иниго Перес вършат отлична работа. Опитват се да играят добър футбол, с много офанзивен стил. Ще бъде труден мач срещу отбор, който се справя много добре. Стадионът не е много голям, съперникът е сериозен и това е различен двубой.

Говорихте ли с Фермин Лопес? Ще остане ли в клуба?
Засега е тук. Говорих с него и мисля, че ще продължи да бъде при нас. Ще съм много доволен, когато трансферният прозорец се затвори.

Разбирате ли неговите съмнения?
Казах му моето мнение. Играчите и хората около тях си мислят различни неща. Има хора, които може би знаят повече, но аз съм доволен, че Фермин играе за нас. Той го показа през миналия сезон, а стилът му е различен от този на останалите. Той може да ни помогне много.

Как е Фермин психически?
В началото на седмицата беше различно. Сега го виждам по-фокусиран. За мен е в добра ситуация. Тренира добре.

Какво носи Фермин различно на позицията зад нападателя?
Той е играч, който е агресивен и със, и без топка, също когато атакува от втора линия. Отличен е в завършващата фаза, в последния пас… Когато е на терена и е в добро настроение, това се вижда. Живее с Барса, обича Барса. Не искам да казвам прекалено много, но клубът му е на сърцето.

А какво мисли клубът по този въпрос?
Не знам. Аз съм концентриран върху отбора, не ме интересува финансовата ситуация. Фокусът ми е върху тима и имаме фантастичен състав. Всички знаят, че бих искал да задържим играчите, които са тук. За останалото можете да питате други.

Как е Гави?
Планът е да бъде готов за срещата с Валенсия след паузата. Ще видим как ще се развие. Днес е по-добре, отколкото вчера. Оптимисти сме.

Бихте ли предпочели сезонът да започва при вече затворен трансферен прозорец?
Това винаги е било интересна тема, но не е в моите ръце, зависи от други. Остават два дни и може би е по-добре така.

Как оценявате групата в Шампионската лига? Това ли е голямата цел за сезона?
За всички клубове целта е да спечелят Шампионската лига – това е най-доброто състезание, в което играем. Този нов формат е истинска лудост. Доволни сме от съперниците, всеки мач ще е различен. Миналия сезон изиграхме страхотен полуфинал и заслужавахме нещо повече. Този сезон ще се стараем и ще се опитаме да постигнем още.

Очаквате ли новини от пазара?
Не мога да отговоря, защото не знам. Ако следиш пазара – той е луд. Ще видим какво ще стане.

Какви разлики откривате между този старт на сезона и миналогодишния?
Миналия сезон често се случваше съперниците да се опитват да се адаптират към нас, а и сега е същото. Ние също го правим. Всеки мач е различен. Понякога не е лесно да подготвиш отбора, но мисля, че се справяме добре. Ла Лига е наистина силно първенство. Отборите знаят какво да играят и е прекрасно да се види високото футболно ниво, което показват. Имаме фантастичен отбор, който знае как да играе и го прави много добре.

