Защитник на Байерн се извини след мача с Аугсбург

  • 31 авг 2025 | 18:59
  • 570
  • 0

Защитникът на Байерн Мюнхен Саша Боей се извини за тежкия сблъсък с глава с Робин Фелхауер от Аугсбург по време на победата на "баварците" с 3:2 в Бундеслигата в събота.

"Още веднъж съжалявам за случилото се и му желая бързо възстановяване, написа Бое в профила си в "Инстаграм".

Двамата се сблъскаха жестоко в добавеното време при спор във въздуха за топката. Играчът на Аугсбург трябваше да получи медицинска помощ на терена в продължение на няколко минути и в крайна сметка беше изнесен на носилка. Боей получи жълт картон.

Байерн пак се измъчи в спечелен мач
Байерн пак се измъчи в спечелен мач

Треньорът на Аугсбург Сандро Вагнер заяви, че според първоначалните прегледи Фелхауер е получил сътресение на мозъка и ще отсъства няколко седмици. Той остро критикува Боей за инцидента.

"Единственото нещо, което бих искал, е да не си беше тръгнал толкова хладнокръвно, а да се беше извинил веднага, вместо да чака, докато види какво се случва", каза той.

В същото време наставникът на Байерн Венсан Компани защити своя играч: "Може би в началото не е могъл наистина да разбере ситуацията". Компани също пожела на Фелхауер бързо възстановяване.

Снимки: Gettyimages

