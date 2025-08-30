Разочароващо равенство за Аталанта

Аталанта направи второ поредно равенство в Серия А. Този път тимът завърши 1:1 при гостуването си на Парма. Патрик Кутроне донесе точката на домакините с гол в 85-ата минута в дебюта си. Марио Пашалич бе открил резултата малко по-рано.

“Бергамаските” можеха да поведат в 19-ата минута след грешка на Мандела Кейта. Мартен де Роон опита да прехвърли излезлия Зион Сузуки, но топката срещна гредата. Парма взе инициативата и организира няколко добри атаки. След почивката дебютантът Ористанио накара Карнесеки да се намесва, а вратарят се справи и с добавката на Пелегрино, но в ситуацията бе свирено нарушение, така че евентуален гол най-вероятно нямаше да бъде признат.

Гостите поведоха в 79-ата минута, когато Кръстович намери Пашалич на границата на наказателното поле, а хърватинът прекара топката през множество играчи. Преднината обаче се запази само шест минути. Карнесеки отрази удар с глава на Дел Прато, но Кутроне реагира най-бързо и прати топката в мрежата.

Снимки: Imago