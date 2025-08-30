Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Разочароващо равенство за Аталанта

Разочароващо равенство за Аталанта

  • 30 авг 2025 | 21:38
  • 789
  • 0

Аталанта направи второ поредно равенство в Серия А. Този път тимът завърши 1:1 при гостуването си на Парма. Патрик Кутроне донесе точката на домакините с гол в 85-ата минута в дебюта си. Марио Пашалич бе открил резултата малко по-рано.

“Бергамаските” можеха да поведат в 19-ата минута след грешка на Мандела Кейта. Мартен де Роон опита да прехвърли излезлия Зион Сузуки, но топката срещна гредата. Парма взе инициативата и организира няколко добри атаки. След почивката дебютантът Ористанио накара Карнесеки да се намесва, а вратарят се справи и с добавката на Пелегрино, но в ситуацията бе свирено нарушение, така че евентуален гол най-вероятно нямаше да бъде признат.

Гостите поведоха в 79-ата минута, когато Кръстович намери Пашалич на границата на наказателното поле, а хърватинът прекара топката през множество играчи. Преднината обаче се запази само шест минути. Карнесеки отрази удар с глава на Дел Прато, но Кутроне реагира най-бързо и прати топката в мрежата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Болоня надделя в сблъсъка с Комо

Болоня надделя в сблъсъка с Комо

  • 30 авг 2025 | 21:55
  • 589
  • 0
Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

  • 30 авг 2025 | 22:32
  • 4169
  • 9
Байерн пак се измъчи в спечелен мач

Байерн пак се измъчи в спечелен мач

  • 30 авг 2025 | 21:35
  • 6681
  • 10
Лийдс и Груев спечелиха точка срещу Нюкасъл

Лийдс и Груев спечелиха точка срещу Нюкасъл

  • 30 авг 2025 | 21:28
  • 1315
  • 1
Ливърпул отправи официална оферта за Геи

Ливърпул отправи официална оферта за Геи

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 1628
  • 2
Гарначо вече е играч на Челси

Гарначо вече е играч на Челси

  • 30 авг 2025 | 20:41
  • 5870
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 109885
  • 368
Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

  • 30 авг 2025 | 22:32
  • 4169
  • 9
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 32859
  • 56
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 20134
  • 41
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 22381
  • 13
Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

  • 30 авг 2025 | 21:43
  • 14426
  • 5