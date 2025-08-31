Ден 8 на US Open: Алкарас играе вечерта, а Джокович - след полунощ

Осмият ден на US Open предлага на феновете поредното шоу на Карлос Алкарас и Новак Джокович, както и първата порция мачове от осминафиналите.

Програмата при мъжете започва в 18 часа с Иржи Лехечка срещу Адриан Манарино.

След това около 20 часа вниманието ще бъде приковано от Алкарас, чието изпитание е в лицето на Артур Риндернеч.

Домакинските надежди ще бъдат насочени към Тейлър Фриц, който около 22 часа ще започне срещата си с опасния Томас Махач.

Феновете на Новак Джокович отново ще трябва да са будни през нощта, защото неговият двубой с квалификанта Ян-Ленард Щруф е насрочен за 02:00 часа след полунощ.

При жените програмата започва с американски сблъсък между Джесика Пегула и Анн Ли от 18:30 часа - това е и първият мач на централния корт (преди този на Алкарас).

Около полунощ се очаква да започне битката на една от фаворитките Арина Сабаленка срещу Кристина Букса.

Последната насрочена среща за деня в Ню Йорк е около 4-5 часа сутринта между Елена Рибакина и Маркета Вондрушова.