Ден 8 на US Open: Алкарас играе вечерта, а Джокович - след полунощ

Осмият ден на US Open предлага на феновете поредното шоу на Карлос Алкарас и Новак Джокович, както и първата порция мачове от осминафиналите.
Програмата при мъжете започва в 18 часа с Иржи Лехечка срещу Адриан Манарино.
След това около 20 часа вниманието ще бъде приковано от Алкарас, чието изпитание е в лицето на Артур Риндернеч.
Домакинските надежди ще бъдат насочени към Тейлър Фриц, който около 22 часа ще започне срещата си с опасния Томас Махач.
Феновете на Новак Джокович отново ще трябва да са будни през нощта, защото неговият двубой с квалификанта Ян-Ленард Щруф е насрочен за 02:00 часа след полунощ.
При жените програмата започва с американски сблъсък между Джесика Пегула и Анн Ли от 18:30 часа - това е и първият мач на централния корт (преди този на Алкарас).
Около полунощ се очаква да започне битката на една от фаворитките Арина Сабаленка срещу Кристина Букса.
Последната насрочена среща за деня в Ню Йорк е около 4-5 часа сутринта между Елена Рибакина и Маркета Вондрушова.