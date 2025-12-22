Популярни
Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста

  • 22 дек 2025 | 10:52
  • 1351
  • 2

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-ата позиция в световната ранглиста и през тази седмица.

Димитров има актив от 1180 точки.

Промени в Топ 100 на подреждането също няма, след като сезонът за най-добрите играчи приключи още през ноември, а в момента те водят подготовка за началото на следващата кампания, която стартира на 2 януари с турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ и индивидуалните състезания от веригата на ATP в Бризбън и Хонконг.

българите:

122. (122) Александър Донски                686 точки

236. (236) Антъни Генов                     294 точки

570. (570) Пьотр Нестеров                    93 точки

710. (711) Янаки Милев                       69 точки

887. (884) Леонид Шейнгезихт                 46 точки

959. (958) Виктор Марков                     40 точки

1141.(1102) Динко Динев                       29 точки

1342.(1345) Димитър Кузманов                  18 точки

1491.(1494) Георги Георгиев                   14 точки

1494.(1498) Самуил Конов                      14 точки

1649.(1647) Диан Недев                        10 точки

1667.(1664) Михаил Иванов                     10 точки

1711.(1709) Пламен Милушев                     8 точки

1845.(1844) Радослав Шандаров                  7 точки

1949.(1948) Анас Маздрашки                     5 точки

1977.(1976) Васил Шандаров                     5 точки

2013.(2014) Александър Петров                  4 точки

2051.(2056) Ерик Владимиров                    4 точки

2064.(2068) Иван Иванов                        4 точки

2074.(2079) Джордж Лазаров                     4 точки

2092.(2097) Александър Василев                 4 точки

2324.(2329) Никола Керемедчиев                 2 точки

2324.(2329) Борислав Кирилов                   2 точки

2324.(2329) Николай Неделчев                   2 точки

2324.(2329) Дейвид Симеонов                    2 точки

2438.(2443) Илиян Радулов                      2 точки

