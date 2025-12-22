Георгиев и Маркова шампиони при юношите

Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) при юношите и Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) при девойките спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 16 годишна възраст. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда при отлични добри условия на базата на ТК "Изида", гр.Добрич. Във финала на сингъл при юношите Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) победи с 6:3, 3:6, 6:2 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив). На трето място се класираха Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) и Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София).

Във финала на сингъл при девойките Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) се наложи с 6:2, 7:5 над Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе). На трето място се класираха Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София).Във финала на двойки при юношите Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) и Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) победиха със 7:5, 6:1 Данаил Петров (ТК "Некст Джен", София) и Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София). На трето място се класираха Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)/Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)/Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Във финала на двойки при девойките Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) и Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) спечелиха с 6:7(6), 6:0, 10-1 срещу Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) и Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София). На трето място се класираха Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София)/Криста Вълчева (ТК "Про спорт", гр.София) и Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София)/Ава Пакова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив).

Наградите на призьорите връчиха Владислав Матеев – президент на ТК „Изида", Венцислав Чолаков – турнирен директор и Глория Стоянова – главен съдия.