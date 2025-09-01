Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

Истински трилър видяха зрителите на US Open в срещата от третия кръг при жените между чехкинята Барбора Крейчикова и представителката на домакините Тейлър Таунсенд. Крейчикова спаси осем мачбола и се наложи с 1:6, 7:6(13), 6:3, за да достигне до четвъртфиналите.

Двукратната шампионка от Големия шлем демонстрира издръжливост в Ню Йорк, като спечели тричасова битка, за да удължи участието си в Откритото първенство на САЩ. Сега тя ще се изправи срещу друга американка и миналогодишната финалистка Джесика Пегула.

How Krejcikova saved 8 match points to beat Townsend at the 2025 US Open:https://t.co/Cz0GoM4j9K — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Американката започна силно и даде само гейм на чехкинята в първия сет. Във втория Таунсенд имаше мачбол при 5:4, който пропиля и се стигна до най-дългия тайбрек в турнира досега, в който тя имаше още седем възможности да приключи мача в своя полза, но ги пропиля.

A story of resilience by Barbora Krejcikova. pic.twitter.com/Yjn6LB5SFB — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

Видимо уморени в третия сет, двете си размениха брейкове, докато чехкинята не взе превес, за да сервира за мача. След като пропусна първия си мачбол, Крейчикова реализира втория, оставяйки Таунсенд в сълзи, докато чехкинята празнуваше трудно извоюваната си победа.

Barbora Krejcikova completes the comeback! pic.twitter.com/Ryp2pKjVvL — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025