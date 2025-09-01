Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

Популярни
  1 сеп 2025
Истински трилър видяха зрителите на US Open в срещата от третия кръг при жените между чехкинята Барбора Крейчикова и представителката на домакините Тейлър Таунсенд. Крейчикова спаси осем мачбола и се наложи с 1:6, 7:6(13), 6:3, за да достигне до четвъртфиналите.

Двукратната шампионка от Големия шлем демонстрира издръжливост в Ню Йорк, като спечели тричасова битка, за да удължи участието си в Откритото първенство на САЩ. Сега тя ще се изправи срещу друга американка и миналогодишната финалистка Джесика Пегула.

Американката започна силно и даде само гейм на чехкинята в първия сет. Във втория Таунсенд имаше мачбол при 5:4, който пропиля и се стигна до най-дългия тайбрек в турнира досега, в който тя имаше още седем възможности да приключи мача в своя полза, но ги пропиля.

Видимо уморени в третия сет, двете си размениха брейкове, докато чехкинята не взе превес, за да сервира за мача. След като пропусна първия си мачбол, Крейчикова реализира втория, оставяйки Таунсенд в сълзи, докато чехкинята празнуваше трудно извоюваната си победа.

