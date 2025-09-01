Сабаленка продължава защитата на титлата си след рутинна победа

Защитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка победи непоставената испанка Кристина Букса с 6:1, 6:4 и се класира на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Световната номер 1 при жените постигна най-лесната си победа в Ню Йорк тази година, като се приближи до това да стане първата жена след Серина Уилямс (2012-14), която печели поредни титли на Откритото първенство на САЩ.

"Бях супер доволна от победата в два сета. Вторият сет беше малко труден, но се радвам, че успях да го завърша, без да загубя сервиса си", каза Сабаленка пред репортери.

Sabalenka flies through the opener in 27 minutes! pic.twitter.com/gC7MyRBrP5 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

"Чувствах се наистина контролираща мача, но след това имаше един наистина дълъг гейм, в който водех с 4:2 във втория сет и чувствах, че трябваше да направя пробив. Тя изигра няколко страхотни точки в този гейм. Да, може би се разочаровах малко, защото не успях да завърша този гейм, защото бях толкова близо. Като цяло съм доволна от представянето си", коментира Сабаленка.

Ранен пробив в първия сет помогна на Сабаленка да поеме инициативата и тя натрупа преднина от 5:1 с мощен удар над мрежата, преди удобно да завърши сета само за 27 минути, докато разтревожената й опонентка изглеждаше без аргументи.

27-годишната поставена под номер едно, трикратна шампионка от Големия шлем, използва целия си опит, за да укроти възхода на Букса във втория сет за решаващ пробив в петия гейм

Сабаленка, която вече е стигнала поне до четвъртфиналите в последните 12 турнира от Големия шлем, в които е участвала, ще срещне на четвъртфиналите чехкинята Маркета Вондроушова, която се наложи над деветата в схемата Елена Рибакина (Казахстан) с 6:4, 5:7, 6:2.

Вондроушова, която падна до номер 60 в света, се завръща на четвъртфиналите на Ю Ес Оупън за втори път след участието си през 2023 г.

"След всичко, през което преминах, е хубаво да съм отново тук", каза Вондроушова.

Чехкинята спечели оспорван първи сет под осветлението на стадион "Артър Аш", наказвайки непостоянната Рибакина, която успя да вкара под 50 процента от първите си сервиси.

Marketa Vondrousova was facing double break point.



Then did this 👇 pic.twitter.com/Io4DhGENNE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

След ранна размяна на брейкове между бившите шампионки на "Уимбълдън", чехкинята отново направи пробив, затвори сета с 6:4 и поведе.

Във втория сет по-агресивната Рибакина поведе с брейк, само за да може опонентката й веднага да отвърне на удара. Казахканката пропиля сетбол, но не сгреши с втората си възможност за 7:5.

В решителния сет Вондроушова проби Рибакина два пъти и спечели с 6:2.