Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WTA

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на Женската тенис асоциация ( WTA) и вече заема 131-о място с 557 точки.

Втора ракета на страната е Лия Каратанчева, която е 296-а с 225 точки.

В топ 10 няма промени. Арина Сабаленка (Беларус) завършва годината на първо място в света с 10870 точки, а зад нея са Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.

двойки:

1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 8780 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8485 точки

3. (3) Джазмин Паолини (Италия) 7195 точки

3. (3) Сара Ерани (Италия) 7195 точки

5. (5) Елизе Мертенс (Белгия) 6730 точки

6. (6) Вероника Кудерметова (Русия) 6635 точки

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) 6405 точки

8. (8) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6330 точки

9. (9) Су-Вей Сие (Тайван) 6018 точки

10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5666 точки

българките:

170. (170) Лиа Каратанчева 463 точки

177. (178) Виктория Томова 437 точки

337. (337) Изабелла Шиникова 230 точки

472. (474) Росица Денчева 152 точки

698. (698) Ива Иванова 82 точки

762. (765) Гергана Топалова 69 точки

835. (842) Елизара Янева 59 точки

870. (871) Диа Евтимова 55 точки

893. (894) Алекса Каратанчева 51 точки

904. (904) Уляна Храбавец 50 точки

947. (949) Денислава Глушкова 45 точки

1058.(1061) Беатрис Спасова 35 точки

1059.(1062) Лидия Енчева 35 точки

1110.(1112) Дария Великова 31 точки

1171.(1272) Юлия Стаматова 27 точки

1363.(1364) Ралица Александрова 17 точки

1363.(1364) Валерия Гърневска 17 точки

1363.(1364) Ванеса Влахова 17 точки

1369.(1370) Йоана Константинова 17 точки

1475.(1478) Мелис Расим 14 точки

1478.(1481) Йоана Монева 14 точки

1503.(1507) Виктория Лазарова 12 точки

1630.(1631) Виктория Велева 9 точки

1652.(1655) Анджелина Костова 8 точки

1681.(1686) Александра Матева 7 точки

1701.(1704) Галена Кръстенова 5 точки