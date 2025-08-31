Пегула срази сънародничка за по-малко от час

Американката Джесика Пегула се класира за третия си четвъртфинал на US Open в неделя. Поставената под №4 елиминира сънародничката си Ан Ли с 6:1, 6:2 на централния корт „Артър Аш“.

Пегула достигна първия си финал от "Големия шлем" именно на US Open 2024, където отстъпи на Арина Сабаленка. Сега тенисистката от Бъфало изглежда готова за ново дълго участие във втората седмица в Куинс.

В четвъртфинала тя ще срещне победителката от мача между двукратната шампионка в турнири от "Шлема" Барбора Крейчикова (Чехия) и американката Тейлър Таунсенд.

„Играла съм срещу Ли на „Ролан Гарос“ тази година и имахме два много тежки сета. Знам, че когато сервира добре и има самочувствие, тя е много опасна“, каза Пегула. „Усетих, че може би излезе малко бавно или нервно. Просто исках веднага да се възползвам и да не ѝ позволя да се чувства комфортно нито за миг на този корт. Това беше мотивацията ми през целия мач.“

На Пегула ѝ бяха нужни само 54 минути, за да победи 25-годишната Ли, която играеше първи осминафинал на турнир от "Големия шлем" и вече има баланс 1-9 (победи - загуби) срещу тенисистки от Топ 10.

В първите си три мача Пегула бе пробила сервиса на съперничките си почти в 70% от случаите (18/26). Тя запази агресивния ритъм и срещу Ли, която по-рано този месец игра финал в Кливланд.

31-годишната Пегула стартира с пробив и бързо дръпна с 3:0 в първия сет, след като реализира уинър от бекхенд-ретур по правата. Ли върна единия пробив за 3:1, но оттам нататък американката доминира и затвори сета за 25 минути.

Ли бе записала 22 аса в първите си три мача – вторият най-висок показател сред дамите на US Open 2025. Но световноизвестното умение при ретур на Пегула обезсили този коз. Пегула завърши и с повече асове – 2 срещу 1.

Във втория сет световната номер 4 не остави никакви шансове, като спечели почти двойно повече точки от Ли (56 срещу 29). Американката, която е най-добра от основната линия, спечели и 80% от точките си на мрежата (12/15).

„Чувствах се много уверена, когато излизах напред днес. Имах усещането, че виждам топката добре и влизах в точния момент. Не винаги е така, но днес започнах отлично и исках да поддържам това до последната точка,“ каза Пегула.

На любимия си турнир от "Големия шлем" тя отново показва част от най-добрия си тенис, отбелязва официалният сайт на US Open. Преди Ню Йорк тя не бе достигала четвъртфинал на "Шлем" този сезон – отпадна в трети кръг на Australian Open, в четвърти на „Ролан Гарос“ и още в първия кръг на „Уимбълдън“.

За американката целта беше да остане във втората седмица на „Флашинг Медоус“ – и тя вече е изпълнена.

Пегула изостава 1-2 в преките двубои срещу Крейчикова, като единствената ѝ победа е на Australian Open 2023. Срещу Таунсенд балансът ѝ е 4-5, но спечели последния им мач в Синсинати миналата година в два сета.

Така Пегула подобри статистиката си на 8-2 в осминафинали на турнири от "Големия шлем", включително 3-1 на този етап на US Open.