Алкарас с нова чиста победа

  • 1 сеп 2025 | 02:46
Карлос Алкарас продължи победния си ход и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Поставеният под номер 2 в схемата испанец надделя над Артюр Риндеркнех (Франция) със 7:6(3), 6:3, 6:4 за 2 часа и 12 минути.

22-годишният Алкарас, който спечели първа си голяма титла на Откритото първенство в САЩ през 2022 година, успя да се справи със сервиса на съперника си и да продължи в следващия кръг без загубен сет. Той взе първата част с тайбрек, а в следващите два сета му бяха достатъчни само два пробива, за да затвори мача.

Алкарас стана най-младият тенисист в Оупън ерата, достигнал 13 четвъртфинала на турнири от Големия шлем. В четвъртия си четвъртфинал В Ню Йорк в петте си участия на надпреварата, той ще се изправи срещу 20-ия поставен Иржи Лехечка (Чехия).

Лехечка удържа победа със 7:6(4), 6:4, 2:6, 6:2 над Адриан Манарино (Франция), за да достигне четвъртфиналите на турнир от Шлема за втори път в кариерата си. 23-годишният тенисист ще дебютира в топ 20 на световната ранглиста след края на състезанието.

