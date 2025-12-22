Популярни
  • 22 дек 2025 | 12:38
Българският тенис влезе в историята на All England Lawn Tennis Club

Българският тенис получи изключително признание. Алманахът „Тенис през три века", който обобщава 125-годишната история на българския тенис, вече официално се превърна в ценна част от библиотеката на AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) в Уимбълдън.

Автори на книгата са Борислав Костурков, Николай Миразчийски, Ани Дончева, а редактори са Николай Кръстев и Николай Драгиев. Внушителното луксозно издание с твърди корици е с обем от 470 страници и има около 650 снимки и илюстрации.

Библиотеката на Уимбълдън съдържа над 15 000 материала, свързани с тениса, включително над 7000 книги, биографии, исторически изследвания, романи, написани от състезатели, както и списания и изрезки от вестници, което я прави най-голямата и най-разнообразна колекция от тенис литература в света, обхващаща историята от 1870 г. до наши дни.

Алманахът „Тенис през три века" беше поставен в библиотеката на клуба Уимбълдън от Робърт Макникол (на снимката), историк на AELTC.

Специални благодарности на Стефан Цветков, президент на Българската федерация по тенис, и на историка от AELTC Андраш Русанов за осъществяването на това събитие.

