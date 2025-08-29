Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов даде обширно интервю за официалния сайт на полската Плюс лига, чийто шампион стана заедно с отбора на Богданка ЛУК (Люблин). Грозданов коментира напредъка на българския отбор, големите му надежди за бъдещето и фаворитите за предстоящото Световно първенство във Филипините. Ето какво точно сподели капитанът на България:

Капитанът Алекс Грозданов: Моята персонална цел е да излезем от групите на Световното първенство

"Със сигурност направихме голяма крачка напред през този сезон в Лигата на нациите. В предишните години, каквато беше и миналата, имахме най-много 2-3 победи и беше трудно, но този път бяхме наистина близо. Имахме нужда от още една победа, за да се класираме за финалния турнир в Китай. Мачът срещу Полша в Гданск беше особено страхотен за мен и много емоционален. Наистина ми хареса всичко, което се случи на "Ерго Арена". Атмосферата по трибуните беше невероятна, трибуните бяха препълнени, обстановката беше фантастична и спечелихме след много емоционален момент, така че наистина ми хареса този мач. На следващия ден обаче имахме мач срещу Иран. Вероятно не си починахме достатъчно физически и психически, за да се подготвим за финалния решителен мач. Това беше решаващ момент и затова не стигнахме до финалите в Нингбо."

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

"Мисля, че ни очаква добра, ожесточена конкуренция на Световното първенство. Развиваме се като отбор от няколко години, особено през последните два сезона, така че мисля, че можем да бъде конкурентни в тази група и да изиграем добри мачове срещу тези отбори. Вече имаме добри резултати срещу тези отбори (б.р. България победи Германия с 3:2 и Словения с 3:1 в основната фаза на Лигата на нациите), но както знаем, в спорта няма два еднакви мача, така че трябва да се подготвим много добре за всеки мач и да дадем всичко от себе си. За мен това ще бъде наистина интересна група, където ще трябва да се борим здраво, за да се класираме за следващата фаза."

Мартин Атанасов: Липсата на Мартин Божилов в отбора се усеща много

"Мисля, че най-силните и най-добри отбори ще бъдат горе-долу едни и същи. Всички знаят потенциала на първите 5-6 отбора в световната ранглиста и колко добре играят те практически постоянно. Наистина се надявам, че в бъдеще ние - България, ще бъдем един от първите 4-6 отбора в света. Ето защо се стараем толкова много и работим толкова усилено цяло лято. За някои от фаворитите е малко трудно да се окажат в една и съща половина на турнира, както беше в случая с Полша, Италия и Франция. Така че, ще бъде наистина интересен турнир. Любопитен съм да видя как ще се представи България и как ще се развие Световното първенство като цяло."

Стоил Палев: Отиваме да покажем най-доброто

"Със сигурност би било огромна изненада, ако след почти 20 години успеем да постигнем резултат, толкова добър, колкото този на българския национален отбор на Световното първенство в Япония. От друга страна, определено работим много усилено, за да продължим да се подобряваме. Според мен ще заслужим това, което сме направили в тренировките на терена. Така че, ще видим какво можем да постигнем. Надявам се да постигнем добър резултат, по-добри от тези на предишните световни първенства. Ако не се лъжа, в последните турнири дори не успяхме да излезем от групите или най-много стигнахме до първия етап на плейофите. Със сигурност отдавна не сме успявали да се доближим до полуфиналите или финалите."