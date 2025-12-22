Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%

Любо Ганев: След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%

  • 22 дек 2025 | 16:20
  • 578
  • 1

Президентът на БФВ определи 2025 година като най-успешната и най-емоционалната в историята на спорта

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев определи 2025 година като най-успешната и най-емоционалната в историята на българския волейбол, по време на гостуването си в предаването „Твоят ден“ по Нованюз.

По думите на Ганев годината е започнала с историческа световна титла за девойките до 19 години — първо подобно отличие за български отбор в колективен спорт при жените. Сезонът е завършил със сребърните медали на мъжкия национален отбор от световното първенство, които предизвикаха силна обществена емоция и масово посрещане на отбора в София.

Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София
Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

След шампионата състезателите са се завърнали в клубовете си, а националният отбор отново ще се събере през май.

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията
Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%. Основният проблем обаче остава недостигът на тренировъчна база, което принуждава някои клубове да връщат деца поради липса на място.

През следващата година България ще участва както при мъжете, така и при жените в Лигата на нациите, а страната ни ще бъде и домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже, съвместно с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят мачове до четвъртфиналите включително.

Любо Ганев: Към момента, билети за мача България - Полша - няма!
Любо Ганев: Към момента, билети за мача България - Полша - няма!

Любо Ганев подчерта, че подкрепата от държавата и Министерството на младежта и спорта е решаваща за функционирането на федерацията. Той специално благодари на министър Иван Пешев за осигурения 25–30% по-висок бюджет спрямо предходни години.

Въпреки това Ганев отбеляза, че реалните нужди на федерацията надхвърлят държавното финансиране, което налага активно търсене на допълнителни средства. Част от проблемите са свързани с ограничен брой финансирани състезатели, лагери и тренировъчни дни.

Президентът на БФВ заяви, че федерацията не търси просто спонсори, а дългосрочни партньори, с които заедно да развива волейбола като атрактивен спортен продукт за медии, общини, бизнес и фенове.

Макар България да разполага с достатъчно зали за големи първенства, федерацията има спешна нужда от многофункционални тренировъчни зали с по няколко игрища, които да обслужват националните отбори и клубовете в регионите. По темата се водят разговори както с общините, така и с държавните институции.

Любо Ганев очерта стратегическите цели на федерацията: класиране на мъжкия национален отбор за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и изграждане на конкурентоспособен женски отбор с перспектива за Олимпиадата през 2032 г.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

  • 22 дек 2025 | 13:33
  • 581
  • 0
Нови Viber стикери „efbet Подкрепя Волейбола“

Нови Viber стикери „efbet Подкрепя Волейбола“

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 571
  • 0
Перуджа победи Осака и стана световен клубен шампион за трети път в историята си

Перуджа победи Осака и стана световен клубен шампион за трети път в историята си

  • 22 дек 2025 | 08:57
  • 2348
  • 0
Преслав Петков с нов силен мач, Соренто с 6-а победа в А2

Преслав Петков с нов силен мач, Соренто с 6-а победа в А2

  • 22 дек 2025 | 08:17
  • 1635
  • 0
Алекс Николов: Най-накрая си тръгнахме с победа като гост

Алекс Николов: Най-накрая си тръгнахме с победа като гост

  • 21 дек 2025 | 22:40
  • 2939
  • 0
Венеса Радева: Напрежението не ни позволи да играем както можем

Венеса Радева: Напрежението не ни позволи да играем както можем

  • 21 дек 2025 | 22:34
  • 762
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 19300
  • 84
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 8472
  • 21
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5788
  • 20
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9779
  • 10
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 24393
  • 31
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 14643
  • 23