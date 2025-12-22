Дея спорт се справи Черно море за финал на годината

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) приключиха година с победа в efbet Супер Волей. Бургазлии се справиха и се наложиха като домакини над Черно море (Варна) с 3:1 (28:26, 25:22, 25:27, 27:25) в среща от последния 11-и кръг на първия полусезон, играна тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

По този начин Дея спорт е на 6-о място във временното класиране на полусезона с 5 победи, 5 загуби и 16 точки. Черно море пък е на 9-а позиция с едва 1 победа, 9 загуби и 5 точки в актива си.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg