Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дея спорт се справи Черно море за финал на годината

Дея спорт се справи Черно море за финал на годината

  • 22 дек 2025 | 21:35
  • 878
  • 0

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) приключиха година с победа в efbet Супер Волей. Бургазлии се справиха и се наложиха като домакини над Черно море (Варна) с 3:1 (28:26, 25:22, 25:27, 27:25) в среща от последния 11-и кръг на първия полусезон, играна тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

По този начин Дея спорт е на 6-о място във временното класиране на полусезона с 5 победи, 5 загуби и 16 точки. Черно море пък е на 9-а позиция с едва 1 победа, 9 загуби и 5 точки в актива си.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%

Любо Ганев: След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%

  • 22 дек 2025 | 16:20
  • 1815
  • 1
MVP Петър Каракашев: Успяхме да вземем по-правилните решения, благодарение на опита ни

MVP Петър Каракашев: Успяхме да вземем по-правилните решения, благодарение на опита ни

  • 22 дек 2025 | 15:39
  • 491
  • 0
MVP Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

MVP Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

  • 22 дек 2025 | 15:32
  • 436
  • 0
Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

  • 22 дек 2025 | 15:18
  • 630
  • 0
Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

  • 22 дек 2025 | 14:00
  • 821
  • 0
Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

  • 22 дек 2025 | 13:33
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 20351
  • 38
90% от "Армията" вече е с козирка

90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 20893
  • 239
Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

Нерес блесна и донесе на Наполи невиждан от времето на Марадона дубъл

  • 22 дек 2025 | 22:52
  • 4637
  • 7
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 40682
  • 135
Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

  • 22 дек 2025 | 18:42
  • 4888
  • 13
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 34791
  • 39