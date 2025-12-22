Локомотив Авиа пречупи Нефтохимик и ще зимува начело в efbet Супер Волей

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) завърши на първо място в първия полусезон на efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов пречупиха у дома Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) в голямото дерби от последния 11-и кръг на полусезона, играно тази вечер пред над 400 зрители в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Така Локомотив е на първо място във временното класиране с 9 победи, 1 загуба и 25 точки. Нефтохимик пък е на 4-а позиция със 7 победи, 3 загуби и 20 точки.

Най-резултатни за Локомотив станаха Кристиян Алексов (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане) и Тодор Вълчев (1 блок, 2 аса, 70% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +13) съответно с 19 и 17 точки за победата.

Вълчев беше избран и за Най-полезен играч (MVP) на мача.

За тима на Нефтохимик Калоян Балабанов (59% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5) и влезлият като резерва Стоян Димитров (4 блока, 1 ас и 28% ефективност в атака - +4) завършиха с 13 и 12 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg