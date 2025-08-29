Без изненади в състава на България за Световното

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав за Световното първенство във Филипините. Това стана след последната тренировка на тима в Самоков тази вечер.

Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

Утре вечер отборът на България заминава за Япония за 10-дневен лагер преди старта на Мондиала. България ще изиграе две контроли домакините от Япония - на 2 и 3 септември в Токио, като втора част от подготовката. На 7 септември отборът ще отпътува за Хирошима, където на 8 и 9 септември волейболистите ще се изиграят последните проверки срещу САЩ.

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

На предстоящия шампионат на планетата българският тим ще бъде представен от общо 10 дебютанти. От състава, който взе участие на последното световно първенство в Полша 2022, отново ще видим капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.

Дебют в състава ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев. Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор. В тази група попадат и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев. От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишно участие. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство. Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.

България започва участието си на Световното първенство за мъже с мач срещу Германия на 13 септември (събота) от 12,30 часа българско време, като в групата ще играем още с тимовете на Словения и Чили.

Съставът на България за Световното първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Посрещачи:

Александър Николов

Аспарух Аспарухов

Георги Татаров

Мартин Атанасов

Руси Желев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов

Борис Начев

Илия Петков

Преслав Петков

Либера:

Дамян Колев

Димитър Добрев.