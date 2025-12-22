ЦСКА завърши с чиста победа над Пирин

Отборът на ЦСКА завърши с чиста победа първия полусезон в efbet Супер Волей. Играчите на Александър Попов биха категорично като домакини Пирин (Разлог) с 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) в мач от последния 11-и кръг на полусезона, игран тази вечер в зала "Васил Симов".

Така, преди края на последната среща от кръга, "червените" са на 3-о място във временното класиране със 7 победи, 3 загуби и 24 точки. Пирин пък е на 7-а позиция с 5 победи, 5 загуби и 15 точки.

Над всички за ЦСКА бе Николай Пенчев с 15 точки (2 блока, 1 ас, 71% ефективност в атака и 75% позитивно посрещане - +13) за победата. Стойко Ненчев и Хеймиш Хейзълдън добавиха по 9 точки за успеха.

За тима на Пирин Мариян Наков завърши с 14 точки (1 ас и 42% ефективност в атака - +6), а Теодор Каменов и Златко Кьосев се отчетоха с по 8 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg