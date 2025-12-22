Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  ЦСКА завърши с чиста победа над Пирин

ЦСКА завърши с чиста победа над Пирин

  • 22 дек 2025 | 20:09
  • 980
  • 0

Отборът на ЦСКА завърши с чиста победа първия полусезон в efbet Супер Волей. Играчите на Александър Попов биха категорично като домакини Пирин (Разлог) с 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) в мач от последния 11-и кръг на полусезона, игран тази вечер в зала "Васил Симов".

Така, преди края на последната среща от кръга, "червените" са на 3-о място във временното класиране със 7 победи, 3 загуби и 24 точки. Пирин пък е на 7-а позиция с 5 победи, 5 загуби и 15 точки.

Над всички за ЦСКА бе Николай Пенчев с 15 точки (2 блока, 1 ас, 71% ефективност в атака и 75% позитивно посрещане - +13) за победата. Стойко Ненчев и Хеймиш Хейзълдън добавиха по 9 точки за успеха.

За тима на Пирин Мариян Наков завърши с 14 точки (1 ас и 42% ефективност в атака - +6), а Теодор Каменов и Златко Кьосев се отчетоха с по 8 точки.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Любо Ганев: След успехите на националния отбор броят на децата, желаещи да тренират волейбол, е нараснал с над 40%

MVP Петър Каракашев: Успяхме да вземем по-правилните решения, благодарение на опита ни

MVP Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

90% от "Армията" вече е с козирка

Наполи 0:0 Болоня, двата тима спорят за Суперкупата на Италия

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

