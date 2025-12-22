Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. MVP Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

MVP Борислава Съйкова: Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди

  • 22 дек 2025 | 15:32
  • 230
  • 0

Центърът на Марица (Пловдив) Борислава Съйкова бе избрана за най-полезен играч във финала на турнира за Купата на България, който Жълто-сините спечелиха с 3:0 гейма срещу Левски и по този начин завоюваха своя 11-и трофей от надпреварата в клубната си история.

„Удовлетворена съм от резултата. Искам да честитя на всички фенове на Марица и да благодаря за подкрепата на всеки един, който дойде да ни подкрепи“, заяви Съйкова пред клубната медия след финала.

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Тя завърши като втората най-резултатна състезателка във финалния мач с 14 точки, като записа 2 аса и 5 успешни блокади и така грабна призна за най-полезен състезател в битката за трофея.

Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата
Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата

„Победата означава много повече, отколкото индивидуалните награди. Наградата е признание за добре свършената работа. Сега имаме няколко дни заслужена почивка и след това започваме подготовка за мача срещу Льовалоа Пари Сен Клу на 7 януари, който е много важен за нас“, каза още състезателката на Жълто-сините.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

  • 22 дек 2025 | 13:33
  • 580
  • 0
Нови Viber стикери „efbet Подкрепя Волейбола“

Нови Viber стикери „efbet Подкрепя Волейбола“

  • 22 дек 2025 | 11:16
  • 569
  • 0
Перуджа победи Осака и стана световен клубен шампион за трети път в историята си

Перуджа победи Осака и стана световен клубен шампион за трети път в историята си

  • 22 дек 2025 | 08:57
  • 2345
  • 0
Преслав Петков с нов силен мач, Соренто с 6-а победа в А2

Преслав Петков с нов силен мач, Соренто с 6-а победа в А2

  • 22 дек 2025 | 08:17
  • 1634
  • 0
Алекс Николов: Най-накрая си тръгнахме с победа като гост

Алекс Николов: Най-накрая си тръгнахме с победа като гост

  • 21 дек 2025 | 22:40
  • 2937
  • 0
Венеса Радева: Напрежението не ни позволи да играем както можем

Венеса Радева: Напрежението не ни позволи да играем както можем

  • 21 дек 2025 | 22:34
  • 762
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 19223
  • 84
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 8455
  • 21
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5774
  • 20
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9768
  • 10
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 24356
  • 31
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 14630
  • 23