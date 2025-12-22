MVP Петър Каракашев: Успяхме да вземем по-правилните решения, благодарение на опита ни

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) завършиха с категорична победа полусезона в Супер Волей, слвд като надиграха като гост Славия с 3:0 гейма в среща от 11-и кръг, изиграна в зала "Панайот Пондалов".

Отличеният за MVP Петър Каракашев говори пред BGvolleyball.com и заяви, че опитът е допринесъл за взетите правилните решения в срещата.

"Най-важното за нас беше да влезем максимално концентрирани и мотивирани в мача, без никакво подценяване на противника, и да спечелим чиста победа с 3:0, за да приключим годината по-добрия начин."

"Въпреки чистата победа, втората и третата част нещата се развиха доста равностойно, но мисля, че във важните моменти, успявахме да вземем по-правилните решения, благодарение на по-големия опит, който имаме", добави опитният волейболист.

"Знаехме, че ако допуснем противника да вземе гейм мачът можеше да се усложни и да стане доста по-труден за нас", каза още той.

"Приятно е да вземеш наградата за МVP, но по-важното е, че отборът се е представил добре и е победил, и наградата е в нашите редици", споделя Каракашев.

"Сега пред нас предстои следващо предизвикателство - Купа на България, ще търсим добро представяне и започваме да се готвим за нея отсега", завърши либерото на "зелено-белите ".