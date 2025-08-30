Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за мачовете в Лига Европа. Родният представител стартира с гостуване на Малмьо на 24 септември от 22:00 часа, а след това ще приеме миналогодишният финалист от Лигата на конференциите Бетис. Двубоят между "орлите" и ПАОК, където играе Кирил Десподов, е на 11 декември. Кампанията на разградчани в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир приключва на 29 януари с домакинство на Ница.

Ето програмата на Лудогорец по дни и часове:

24 септември от 22:00 часа: Малмьо - Лудогорец

2 октомври от 19:45 часа: Лудогорец - Бетис

23 октомври от 22:00 часа: Йънг Бойс - Лудогорец

6 ноември от 22:00 часа: Ференцварош - Лудогорец

27 ноември от 19:45 часа: Лудогорец - Селта

11 декември от 19:45 часа: Лудогорец - ПАОК

22 януари от 22:00 часа: Рейнджърс - Лудогорец

29 януари от 22:00 часа: Лудогорец - Ница