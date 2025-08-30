Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 3644
  • 3

Стана ясна програмата на Лудогорец за мачовете в Лига Европа. Родният представител стартира с гостуване на Малмьо на 24 септември от 22:00 часа, а след това ще приеме миналогодишният финалист от Лигата на конференциите Бетис. Двубоят между "орлите" и ПАОК, където играе Кирил Десподов, е на 11 декември. Кампанията на разградчани в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир приключва на 29 януари с домакинство на Ница.

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Ето програмата на Лудогорец по дни и часове:

24 септември от 22:00 часа: Малмьо - Лудогорец

2 октомври от 19:45 часа: Лудогорец - Бетис

23 октомври от 22:00 часа: Йънг Бойс - Лудогорец

6 ноември от 22:00 часа: Ференцварош - Лудогорец

27 ноември от 19:45 часа: Лудогорец - Селта

11 декември от 19:45 часа: Лудогорец - ПАОК

22 януари от 22:00 часа: Рейнджърс - Лудогорец

29 януари от 22:00 часа: Лудогорец - Ница

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 460
  • 0
Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 109428
  • 368
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 793
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 739
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1145
  • 2
Гьоко Хаджиевски: Как е възможно? Второто полувреме почивка, почивка, почивка

Гьоко Хаджиевски: Как е възможно? Второто полувреме почивка, почивка, почивка

  • 30 авг 2025 | 21:08
  • 1145
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 109428
  • 368
Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

  • 30 авг 2025 | 22:32
  • 4107
  • 9
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 32835
  • 56
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 20109
  • 41
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 22362
  • 13
Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

  • 30 авг 2025 | 21:43
  • 14412
  • 5