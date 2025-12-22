Клубове от няколко държави искат разтрогнал с Локо (Пд)

Петър Андреев е свободен агент, след като на 17 декември прекрати договора си с Локомотив Пловдив по взаимно съгласие, а сега за подписа му се заформя ожесточена битка с отбори от няколко държави - Белгия, Португалия, ОАЕ, Китай.

🚨🔥 EXCL | Clubs from Portugal and Belgium, as well as teams in China and the UAE, are showing interest in Petar Andreev.



The Bulgaria U21 striker is now a free agent after leaving Lokomotiv Plovdiv and is ready for a new challenge.



21-годишният нападател е част от младежкия национален отбор на България до 21 години. Той се присъединява към Локомотив Пловдив едва на 12-годишна възраст и прекарва цялата си кариера в клуба, като записва 54 мача за първия отбор и отбелязва 6 гола.

Според информация на спортния журналист Руди Галети отбори от Португалия и Белгия проявяват интерес в Европа, докато клубове от Китай и ОАЕ също следят ситуацията му в далечна Азия. Източникът допълва, че няколко водещи български клуба също опипват почвата около Андреев, виждайки възможност да подпишат с талантлив играч без трансферна сума. Имена не са посочени.

През този сезон Андреев направи няколко силни представяния. Срещу ЦСКА той направи брилянтна асистенция за победния гол при успеха с 1:0. Малко след това отбеляза решаващ гол при победата с 2:1 над Славия, което му донесе наградата за "Играч на мача", а бе избран и за "Играч на кръга". Въпреки първоначално добрите отношения със старши треньора Душан Косич впоследствие възникват известни недоразумения, пише още Галети.

След като клубът решава да удължи договора на треньора, двете страни се съгласяват, че прекратяването на договора е най-доброто решение. Сега Андреев е готов за ново предизвикателство в кариерата си - в България, Белгия, Португалия, ОАЕ или Китай.