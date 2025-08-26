Новак Джокович: Йелена е моята опора, израснахме заедно!

Новак Джокович е изживявал най-големите си радости със своето семейство. И докато е в поход към рекордна 25-а титла от Големия шлем, в подкаста на известния Джей Шети той разкри колко много означава за него подкрепата на съпругата му Йелена. Новак и Йелена имат хармоничен брак повече от 10 години, като двойката има две деца – син Стефан и дъщеря Тара. Тяхната история започва още в гимназията, след което израстват заедно, а с подкрепата на своята избраница Джокович се превърна в най-великия тенисист на всички времена.

„Заедно сме, откакто аз бях на 18, а тя на 19. Така че - от много дълго време. Преминахме през различни фази. Всъщност, това е единствената сериозна връзка, която някога съм имал. Да, тя е моята опора. Видяла е най-лошите и най-добрите ми страни. Беше свидетел на моята еволюция, предизвикваше ме на всяко ниво, израснахме заедно и сега имаме две прекрасни деца. И продължаваме да се развиваме. Сблъскваме се с предизвикателства, каквито, предполагам, има всяка двойка. Но мисля, че имаме невероятна основа, здрав фундамент.“

Сръбският тенисист обясни как той и съпругата му се справят с предизвикателствата, които носи семейният живот.

„Когато имаме трудни моменти в отношенията си, се връщаме към това. Знаем защо сме заедно, кои сме като хора, колко сме напреднали... Гледаме заедно към бъдещето. Така че всичко, което правим, се стараем да го правим заедно. Във всички проекти, за които говорих, тя е включена. Това е важно за мен, винаги да чувам нейното мнение. Защото тя е може би единствената в живота ми, освен братята ми и един-двама приятели, която ми казва и неща, които може би не искам да чуя. И да подлага на съмнение моите идеи, мисли, решения... И често нейният инстинкт или интуиция са се оказвали правилни, а моите – не. Трябва да го призная.“

Новак подчертава, че все още се състезава на най-високо ниво благодарение на всичко, което Йелена прави.

„Тя беше невероятен партньор в цялото това пътуване. И в професионален план. И в личен. Емоционално. Романтично. Като родител. Все още играя на това ниво заради подкрепата, която тя оказва на семейството у дома. Често си го напомням. Израснах с двама по-малки братя, в много малък апартамент, видях какво правеше майка ми и какво продължава да прави за семейството. И какво правят жените, за да поддържат семействата заедно, непокътнати. Те внасят невероятно мощна енергия в живота ни, дават ни криле за всичко, което правим извън дома. Това е нещо, което не можеш да разбереш, докато не го преживееш. Преминахме през всичко това като тийнейджъри, станахме по-сериозни, тя беше моя годеница, оженихме се, родиха ни се две деца... Трудно е да изразя всичко, което чувствам, тази любов и благодарност.“