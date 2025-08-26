Популярни
Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

Всички с нетърпение очакват да видят националния отбор по баскетбол на Сърбия в действие на Европейското първенство в Рига. Богдан Богданович и съотборниците му са там с амбиции за златото, а Новак Джокович им изпрати съобщение за подкрепа от Ню Йорк. След като победи Лърнър Тийн в първия кръг на US Open, Джокович отново говори за баскетболния тим и очакванията си.

Беше му зададен и един интересен въпрос – дали той и суперзвездата Никола Йокич биха могли да изиграят тенис мач в бъдеще.

"Да си кажа честно, не знам как би изглеждало това. Каня Никола, когато пожелае. Не знам доколко обича и следи тениса, но бих се радвал да играя с него. Както и баскетбол, разбира се!", коментира с усмивка Новак Джокович.

Джокович повтори, че дори и от другия край на света следи отблизо какво правят баскетболистите в Рига. "Следя ги, преди няколко дни им изпратих съобщение и ги подкрепям с цялото си сърце, както винаги. Цяла Сърбия е зад тях. Всички имаме високи очаквания и надежди. Те също са наясно колко са силни, в какъв състав са, а подготвителните мачове го показаха. Пътят до титлата е дълъг, но със сигурност шансовете са отлични", продължи носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем". Всички очакват злато, но Ноле се опитва да охлади страстите, защото знае колко е трудно да се стигне до най-ценния медал. А ако някой знае как се става шампион, то това е Джокович.

"Това е неизменна част от очакванията преди голямо състезание, когато имаме толкова силен отбор... В моя спорт съм в тази позиция от почти двадесет години, хората винаги очакват да печеля всички турнири, но в крайна сметка напрежението е привилегия, както е казала Били Джийн Кинг. Бориш се за това, мечтаеш за това, трябва да събереш цялата си смелост и да играеш най-добре, когато е най-необходимо. Те са го показвали много пъти в миналото, всички те са шампиони, като се започне от лидера и капитан Богдан", сподели още Джокович.

Джокович ще играе във втория кръг на US Open в сряда срещу американеца Закари Свайда.

Снимки: Gettyimages

