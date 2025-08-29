Съставите на Лече и Милан

Милан гостува на Лече на "Виа дел Маре" в двубой от втория кръг на Серия "А", в който "росонерите" ще се опитат да постигнат първа победа през новия сезон. Масимилиано Алегри се завърна в клуба с разочароваща домакинска загуба от новака Кремонезе, докато Лече стартира с нулево равенство като гост на Дженоа.

Милан, който не успя да спечели първите си два мача от миналия сезон, няма загуба в 14 поредни срещи с Лече, като в последните три от тях неизменно печелеше.

Here's how we line up on MD2! 📋#LecceMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/FRs0E5RDWe — AC Milan (@acmilan) August 29, 2025

Алегри не може да разчита на Рафаел Леао и едно от новите попълнения - Ардон Яшари, които са с контузии. Кристиан Пулишич също не е на 100% и затова остава на пейката за началото. Поради тази причина Алексис Салемакерс започва в много по-офанзивна роля и ще подкрепя Сантиаго Хименес в атака. Ветеранът Лука Модрич отново е титуляр. Юнус Муса също започва, въпреки че е свързван с трансфер в Аталанта.

Бившият играч на Милан Франческо Камарда стартира на върна на атаката на Лече. Пиероти се завръща след наказание.