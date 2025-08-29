Популярни
  3. Милан се явява на поправителен след провала на старта

Лече и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от 2-рия кръг на италианската Серия "А". Двубоят на стадион "Виа дел Маре" започва в 21:45 часа и ще бъде ръководен от Ливио Маринели. След разочароващия старт на сезона за "росонерите", този сблъсък придобива особена важност, но Лече също ще търси първата си победа в шампионата.

Лече стартира с равенство 0:0 като гост на Дженоа. Милан пък претърпя поражение с 1:2 от новака Кремонезе на "Сан Сиро" и определено има за какво да се реваншира на феновете си. Евентуален нов неуспех може на ранен етап от кампанията да отдалечи тима на Масимилиано Алегри от конкурентите му за челните позиции.

Лече демонстрира стабилна форма в последните си пет срещи с две победи и три равенства. Преди гостуването в Генуа отборът надви Юве Стабия (2:0) за Купата на Италия. В контролните срещи през лятото тимът записа равенство с Монополи (2:2), победа над Карарезе (1:0) и успех срещу Специя (2:1).

Милан, от своя страна, показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби в най-скорошните си пет мача. Грандът от Милано отстрани Бари (2:0) за Купата на Италия, а в контролите загуби от Челси (1:4), завърши наравно с Лийдс (1:1) и разгроми Пърт Глори (9:0.

В исторически план Милан има сериозно надмощие в двубоите срещу Лече. Последният им сблъсък се състоя на 8 март тази година на "Виа дел Маре", като "росонерите" победиха с 3:2. Никола Кръстович отбеляза два гола за домакините, а Кристиан Пулишич се отличи с две попадения за Милан, включително и от дузпа.

