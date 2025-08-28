Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Един от новите в Милан пропуска два месеца

Един от новите в Милан пропуска два месеца

  • 28 авг 2025 | 16:47
  • 536
  • 0

Новият полузащитник на Милан Ардон Яшари няма да играе около два месеца заради фрактура на фибулата на десния крак. До травмата се стигна след сблъсък със Сантиаго Хименес по време на тренировка, призна треньорът Масимилиано Алегри.

Швейцарецът беше привлечен през лятото от Брюж срещу 36 млн. евро и записа две участия до момента - общо за 40 минути, като влизаше като резерва.

Сега той отпада и за двубоите на националния си тим, макар по-рано през деня да беше повикан от селекционера.

Милан стартира сезона в Серия “А” с унизителна загуба с 1:2 от Кремонезе вкъщи. Утре вечер тимът гостува на Лече в следващия си мач.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

  • 28 авг 2025 | 15:45
  • 3131
  • 0
Дортмунд продължава със селекцията и взима португалeц, наказал през миналия сезон Барселона и Реал

Дортмунд продължава със селекцията и взима португалeц, наказал през миналия сезон Барселона и Реал

  • 28 авг 2025 | 15:17
  • 1732
  • 0
Милан също е отправил запитване за Аканжи

Милан също е отправил запитване за Аканжи

  • 28 авг 2025 | 14:45
  • 2056
  • 0
Бившият директор на ЦСКА Джарета - за Пафос, Шампионската лига, футбола в Кипър и тайната за добра селекция

Бившият директор на ЦСКА Джарета - за Пафос, Шампионската лига, футбола в Кипър и тайната за добра селекция

  • 28 авг 2025 | 14:04
  • 3568
  • 0
Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига

Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 13:02
  • 7431
  • 2
Милан и Челси се разбраха за Нкунку

Милан и Челси се разбраха за Нкунку

  • 28 авг 2025 | 12:39
  • 7989
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 46875
  • 156
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 27498
  • 50
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 22078
  • 144
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 9061
  • 5
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 11234
  • 29
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 17047
  • 12