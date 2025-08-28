Един от новите в Милан пропуска два месеца

Новият полузащитник на Милан Ардон Яшари няма да играе около два месеца заради фрактура на фибулата на десния крак. До травмата се стигна след сблъсък със Сантиаго Хименес по време на тренировка, призна треньорът Масимилиано Алегри.

Швейцарецът беше привлечен през лятото от Брюж срещу 36 млн. евро и записа две участия до момента - общо за 40 минути, като влизаше като резерва.

Сега той отпада и за двубоите на националния си тим, макар по-рано през деня да беше повикан от селекционера.

Милан стартира сезона в Серия “А” с унизителна загуба с 1:2 от Кремонезе вкъщи. Утре вечер тимът гостува на Лече в следващия си мач.