Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

Тотнъм е отправил официална оферта за звездата на РБ Лайпциг Чави Симонс. Според Флориан Пелтенберг от "Скай спортс Германия" предложението е съвсем близо до това, което германският клуб иска - 70 милиона евро с бонусите. Оферта от страна на другия лондонски клуб - Челси, който цяло лято бе свързван с нидерландеца, до момента все още няма, въпреки че от “Стамфорд Бридж” имат договорка с играча още от месец юли.

Чави Симонс е в Лондон, Тотнъм е все по-близо да го отмъкне от Челси

В момента Симонс и неговият екип са в Лондон с позволението на ръководството на РБ Лайпциг. Целта е възможно най-скоро бъдещето на офанзивния халф да бъде изяснено.

В последните дни изглежда Челси пренасочи вниманието си към Фермин Лопес от Барселона, макар че все още не е изключено “сините” да спечелят и битката за Симонс. Тотнъм пък се обърна към нидерланеца, след като загуби в последния момент трансферната битка с Арсенал за Еберечи Езе.

🚨🧨 EXCLUSIVE | Tottenham have now officially submitted an offer to RB Leipzig for #Xavi Simons!



It is already close to the offer that RB are expecting – €70 million all-in.



No offer from Chelsea yet. #CFC @philipphinze24 @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/2zo5nGpVjD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2025