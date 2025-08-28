Популярни
  3. Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

  • 28 авг 2025 | 15:45
  • 943
  • 0
Тотнъм е отправил официална оферта за звездата на РБ Лайпциг Чави Симонс. Според Флориан Пелтенберг от "Скай спортс Германия" предложението е съвсем близо до това, което германският клуб иска - 70 милиона евро с бонусите. Оферта от страна на другия лондонски клуб - Челси, който цяло лято бе свързван с нидерландеца, до момента все още няма, въпреки че от “Стамфорд Бридж” имат договорка с играча още от месец юли.

В момента Симонс и неговият екип са в Лондон с позволението на ръководството на РБ Лайпциг. Целта е възможно най-скоро бъдещето на офанзивния халф да бъде изяснено.

В последните дни изглежда Челси пренасочи вниманието си към Фермин Лопес от Барселона, макар че все още не е изключено “сините” да спечелят и битката за Симонс. Тотнъм пък се обърна към нидерланеца, след като загуби в последния момент трансферната битка с Арсенал за Еберечи Езе.

