Тотнъм предложи на РБ Лайпциг това, което германският клуб иска за Симонс

Тотнъм е отправил официална оферта за звездата на РБ Лайпциг Чави Симонс. Според Флориан Пелтенберг от "Скай спортс Германия" предложението е съвсем близо до това, което германският клуб иска - 70 милиона евро с бонусите. Оферта от страна на другия лондонски клуб - Челси, който цяло лято бе свързван с нидерландеца, до момента все още няма, въпреки че от “Стамфорд Бридж” имат договорка с играча още от месец юли.
Чави Симонс е в Лондон, Тотнъм е все по-близо да го отмъкне от Челси
В момента Симонс и неговият екип са в Лондон с позволението на ръководството на РБ Лайпциг. Целта е възможно най-скоро бъдещето на офанзивния халф да бъде изяснено.
В последните дни изглежда Челси пренасочи вниманието си към Фермин Лопес от Барселона, макар че все още не е изключено “сините” да спечелят и битката за Симонс. Тотнъм пък се обърна към нидерланеца, след като загуби в последния момент трансферната битка с Арсенал за Еберечи Езе.