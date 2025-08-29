Популярни
Челси набързо уреди пореден футболист от Брайтън

  29 авг 2025
  • 1687
  • 0
Челси набързо уреди пореден футболист от Брайтън

Челси е постигнал споразумение с Брайтън за привличането на Факундо Буонаноте. 20-годишният аржентинец ще бъде деветото ново попълнение на лондончани за това лято, като той ще играе на "Стамфорд Бридж" под наем до края на сезона. В договора няма опция за закупуването му. Това е поредният играч на Брайтън, който преминава в Челси, след като Тод Боели закупи "сините". Преди десетина дни двата клуба се разбраха и за трансфер на Хулио Енсисо, който първо трябваше да играе в Страсбург, а след това да премине в Челси през следващото лято. Контузия на парагваеца обаче блокира този трансфер поне засега.

Интерес към Буенаноте, който може да играе както като крило, така и като №10, проявяваха и Лийдс, и Борусия (Дортмунд).

Аржентинецът изигра 50 мача за Брайтън, след като бе привлечен от Росарио Сентрал през 2023 година. През миналия сезон той игра под наем в Лестър, като отбеляза шест гола в 35 мача за "лисиците".

