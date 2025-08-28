Уулвърхамптън взе под наем чешкия защитник Ладислав Крейчи

Отборът на Уулвърхамптън подсили редиците си с чешкия национал Ладислав Крейчи. 26-годишният защитник пристига на стадион "Молиню" под наем от испанския Жирона, като при изпълняването на определени условия трансферът му ще стане постоянен през следващата година и ще бъде с договор за пет години.

Крейчи, който може да играе и като полузащитник, е петото ново попълнение на "вълците" от началото на лятото след Фер Лопес, Йорген Странд Ларсен, който през миналата година бе в тима под наем, Йон Ариас, Давид Мьолер Волфе и Джаксън Чачуа.

Уулвърхамптън допусна две загуби на старта на сезона във Висшата лига, но във вторник тимът победи с 3:2 Уест Хям в мач от втория кръг на турнира за Купата на Лигата.

