Славия привлече сръбски защитник

Славия привлече Никола Савич. Договорът на сръбския централен защитник е за два сезона с опция за продължаване с още един. 24-годишният Савич е юноша на Цървена звезда и в кариерата си до момента е играл още за Вележ Мостар (Босна и Херцеговина), ИМТ Белград (Сърбия) и Вождовац (Сърция). Високият 191 сантиметра бранител е бивш юношески национал на Сърбия.

Подсилването на защитната линия е основен приоритет за "белите" преди предстоящите важни мачове в efbet Лига и турнира за Купата на България.



Снимка: pfcslavia.com