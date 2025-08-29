Чаби Алонсо за Винисиус, Родриго, жребия в Шампионската лига и какво желание има преди паузата

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори преди утрешното домакинство на Майорка в 3-тия кръг от Ла Лига. “Лос бланкос” тръгнаха отлично в първенството и записаха две чисти победи.
“Утре искаме да завършим този първи блок от три мача, който е почти като последна фаза от подготовката, с растеж. Срещу Овиедо направихме крачка напред, а срещу Майорка искаме да направим още една, и то у дома. Искаме хората да харесат отбора и да завършим с добри усещания преди паузата”, започна Чаби.
Наставникът на Реал Мадрид коментира и жребия в Шампионската лига. “Форматът е труден, но и мотивиращ заради съперниците. Пътуването до Казахстан е малко по-специфично условие, ще видим как ще го вместим в програмата. Това е нещо изключително. Ще трябва да организираме логистиката по възможно най-добрия начин”.
Относно евентуалното напускане на Дани Себайос, което изглежда все по-малко вероятно, както и за евентуални нови попълнения, Чаби каза: “Говорих с него. Нищо не се променя. Той остана тук и е част от отбора. Радвам се, че е тук. Най-добре е той да даде подробности за случилото се, но изглежда решението е окончателно. Ролята, която трябваше да има, ще остане същата. Моята визия за него не се променя.
Вероятно няма да привличаме нови, но не искам да се обвързвам. Винаги сме нащрек, ще изчакаме. Но така изглежда”.
Що се отнася до бразилците Винисиус и Родриго, Чаби каза: “В една съблекалня е фундаментално всички да са готови да допринесат, независимо дали от терена или отвън. Да вярваш истински в това е ключово. И тук всички го правят. Винисиус е важен в това отношение, Валверде, Куртоа... всички са много значими.
Родриго? Най-добрата му версия се е проявявала на различни позиции. Бил е и „деветка“, и дори „десетка“. Но мисля, че левият фланг е много добра позиция за него. След няколко мача, в които игра по-малко... за него беше важно отново да се почувства в ритъма на отбора. Ще видим утре дали ще е отново на същата позиция”.
Снимки: Imago