Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

  • 27 авг 2025 | 15:56
  • 1777
  • 0
Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Считаният за сигурен трансфер на Дани Себайос от Реал Мадрид в Марсилия е пред провал, защото самият играч е отказал да ходи във Франция, съобщи “Ас”. Халфът държи да премине в бившия си тим Бетис.

Часове по-рано имаше информации, че всичко по сделката е договорено, в това число е имало и съгласието на Себайос. Планът беше за първоначален наем с последващо задължително откупуване срещу 11+4 млн. евро.

Себайос обаче смятал, че трансфер в Лига 1 е стъпка назад и затова продължава да иска да подпише с “вердибланкос” от Севиля. Той е юноша на Бетис и точно оттам навремето Реал го купи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 15:44
  • 2058
  • 0
Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:29
  • 2720
  • 2
Холанд променя името си за националния отбор

Холанд променя името си за националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:04
  • 3142
  • 4
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 1726
  • 0
Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

  • 27 авг 2025 | 14:38
  • 2064
  • 5
Обвиниха легендата Ето'о в тежки измами

Обвиниха легендата Ето'о в тежки измами

  • 27 авг 2025 | 13:23
  • 3026
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 15122
  • 60
Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 16:40
  • 6436
  • 22
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 14622
  • 4
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 243
  • 0
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 49586
  • 56
Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

  • 27 авг 2025 | 16:03
  • 2487
  • 1