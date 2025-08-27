Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Считаният за сигурен трансфер на Дани Себайос от Реал Мадрид в Марсилия е пред провал, защото самият играч е отказал да ходи във Франция, съобщи “Ас”. Халфът държи да премине в бившия си тим Бетис.

Часове по-рано имаше информации, че всичко по сделката е договорено, в това число е имало и съгласието на Себайос. Планът беше за първоначален наем с последващо задължително откупуване срещу 11+4 млн. евро.

Себайос обаче смятал, че трансфер в Лига 1 е стъпка назад и затова продължава да иска да подпише с “вердибланкос” от Севиля. Той е юноша на Бетис и точно оттам навремето Реал го купи.