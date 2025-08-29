Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте от 11:00: Душан Керкез разкрива плановете за излизане от кризата на ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

  • 29 авг 2025 | 09:20
  • 326
  • 0

Валтери Ботас потвърди, че преговорите му за титулярно място в Кадилак във Формула 1 са започнали още през 2023 година, когато кандидатурата на американците изглеждаше доста по-различно.

„Първите разговори, които имахме с Греъм Лаудън за тази възможност бяха преди около две години – потвърди финландецът. – Той винаги ме информираше как вървят нещата и как прогресира проектът. След това, в началото на годината, вече ми беше ясно, че това е тимът, за който искам да карам.“

Големият шеф на Кадилак отхвърли идеята за Хорнър
Големият шеф на Кадилак отхвърли идеята за Хорнър

Ботас е уверен, че тимът на Кадилак има сериозен потенциал и той е решен да му помогне да стигне до успехи.

„Искам да съм част от тази страхотна марка, това е стартъп отбор във Формула 1, но тимът има страхотна структура и големи цели. Тук съм, за да дам всичко, на което съм способен, заедно с Чеко Перес за успеха, определено можем да насочим отбора в правилната посока“, допълни Ботас.

Перес каза кой пръв го е поздравил за договора с Кадилак
Перес каза кой пръв го е поздравил за договора с Кадилак
 Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
 Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат
Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

  • 29 авг 2025 | 09:11
  • 496
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 29 авг 2025 | 08:45
  • 7955
  • 0
Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

  • 29 авг 2025 | 08:37
  • 658
  • 0
Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

  • 28 авг 2025 | 18:43
  • 2389
  • 0
Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

  • 28 авг 2025 | 18:18
  • 613
  • 0
Руснаци съдят Формула 1 за 50 милиона лири

Руснаци съдят Формула 1 за 50 милиона лири

  • 28 авг 2025 | 16:51
  • 1653
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 826
  • 5
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60846
  • 26
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207325
  • 1127
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3604
  • 4
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2965
  • 2
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 2402
  • 5