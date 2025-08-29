Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Валтери Ботас потвърди, че преговорите му за титулярно място в Кадилак във Формула 1 са започнали още през 2023 година, когато кандидатурата на американците изглеждаше доста по-различно.

„Първите разговори, които имахме с Греъм Лаудън за тази възможност бяха преди около две години – потвърди финландецът. – Той винаги ме информираше как вървят нещата и как прогресира проектът. След това, в началото на годината, вече ми беше ясно, че това е тимът, за който искам да карам.“

Ботас е уверен, че тимът на Кадилак има сериозен потенциал и той е решен да му помогне да стигне до успехи.

„Искам да съм част от тази страхотна марка, това е стартъп отбор във Формула 1, но тимът има страхотна структура и големи цели. Тук съм, за да дам всичко, на което съм способен, заедно с Чеко Перес за успеха, определено можем да насочим отбора в правилната посока“, допълни Ботас.

Снимки: Gettyimages