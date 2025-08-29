Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

Шарл Леклер призна на „Зандвоорт“, че проблемите, които го лишиха от място на подиума в Унгария, може отново да се завърнат и Скудерията да продължи битката с тях.

На „Хунгароринг“ Леклер спечели квалификацията, но в състезанието не можа да отговори на темпото на пилотите на Макларън, а след последния му бокс Джордж Ръсел с Мерцедес също го догони и го изпревари. Така Леклер остана 4-и на финала, въпреки че имаше надежди да се качи на подиума.

Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта

След финала Ръсел обясни, че в бокса се е наложило да бъде вдигнато налягането в гумите на Леклер, тъй като той е можел да завърши състезанието с твърде износена планка под пода на колата, което означава дисквалификация. А промяната в налягането на гумите е променила твърде много баланса и поведението на колата на Леклер.

В Нидерландия Шарл не потвърди, че е станало точно така, но обясни, че тимът продължава да работи и вече има яснота за „посоката, в която трябва да се работи“.

„Но това не е проблем, който да решим от това за следващото състезание – допълни пилотът. – Много е болезнено, когато се бориш за победа и този проблем се появи, както стана в Будапеща. Но това не беше първият път, когато имахме такива трудности и най-вероятно, няма да е последният. Но мисля, че разбрахме какво трябва да променим и ще се опитаме да избегнем тези проблеми.“

Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

Пилотът на Ферари потвърди, че използването на модернизираното задно окачване, което се появи на „Спа“, е крачка напред в подобряване представянето на SF25, но призна, че все още Скудерията не може да се бори с Макларън.

„Мисля, че в момента Макларън са много по-бързи от нас, а зад тях идват Мерцедес, Ред Бул и ние, като разликите при нас са много малки – обясни Леклер. – В последните две състезания преди паузата може би имахме предимство спрямо преките ни конкуренти, но да видим дали ще успеем да запазим това темпо. Целта ни е ясна – да започнем да печелим състезания колкото се може по-скоро. И също така искаме да победим Ред Бул и Мерцедес в следващите състезания.“

Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него

