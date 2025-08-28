Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

Новият отбор във Формула 1 Кадилак ще започне тестове още в рамките на 2025 година, като за целта ще използва по-стар автомобил на друг тим. Това заявиха на пресконференцията, посветена на представянето на двамата пилоти на тима шефът на отбора Греъм Лаудън и Серхио Перес.

Перес се завръща във Формула 1 като титуляр за 2026 с Кадилак, а същото важи и за другия пилот на тима – Валтери Ботас. Двамата опитни пилоти започват изпитания с автомобил на друг отбор, от Кадилак не са потвърдили откъде ще дойде колата, но е логично това да е Ферари – доставчикът на задвижващи системи на американците в първите им сезони във Формула 1.

Правилата във Формула 1 позволяват на отборите да тестват по-стари автомобили – от 2022 до 2024 година и в Кадилак ще се възползват точно от това в началото на подготовката на тима. Всеки отбор има право на до 20 дни тестове с болид поне на 2 години в рамките на календарната година.

„Ние нямаме по-стара кола за програмата TPC или пък актуален автомобил, но вече симулираме състезания – обясни Лаудън пред медиите. – Следващите изпитания ще са на „Монца“, ще симулираме цяло състезание, от старта до финала, с цялостна интеграция на целия отбор за цял уикенд – от четвъртък до финала в неделя.

„Имаме много ясен план за подготовката ни до Мелбърн догодина и това не включва само симулациите на състезания, но това е много важно. При последната симулация на състезание, работихме с може би 50-60 инженери, които работеха във Великобритания и САЩ и които се учат да работят заедно. Когато стигнем в Мелбърн трябва да сме готови, а не хората ни да се запознават един с друг.“

Лаудън също така обясни, че Ботас остава ангажиран с Мерцедес до края на годината, където той е резервен пилот, докато ситуацията с Перес е „по-различна“, което предполага, че мексиканецът ще е този, който ще стартира тестовата програма на Кадилак.

„Тази година ще правим и тестове с автомобил. Ясно е, че ще трябва да работим с другите, за да реализираме това, но това е позволено от правилата“, допълни Лаудън.

Снимки: Imago