Христина Вучкова: Толкова са ни възможностите, нивото е такова

  • 29 авг 2025 | 08:38
  • 512
  • 0

Волейболистките от националния отбор на България се прибраха след отпадането си на Световното първенство в Тайланд.

България се прибра след 3 загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място.

Капитанката на Христина Вучкова сподели няколко думи при прибирането на отбора късно снощи.

"Толкова са ни възможностите, аз това казвам. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова. Не сме просто на нивото на тези отбори. За момента."

Снимки: en.volleyballworld.com

