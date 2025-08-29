Христина Вучкова: Толкова са ни възможностите, нивото е такова

Волейболистките от националния отбор на България се прибраха след отпадането си на Световното първенство в Тайланд.
Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025
България се прибра след 3 загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място.
България записа най-слабото си класиране на световно първенство
Капитанката на Христина Вучкова сподели няколко думи при прибирането на отбора късно снощи.
Антонина Зетова: Това е животът, понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме
"Толкова са ни възможностите, аз това казвам. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова. Не сме просто на нивото на тези отбори. За момента."
Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице
Снимки: en.volleyballworld.com