Христина Вучкова: Толкова са ни възможностите, нивото е такова

Волейболистките от националния отбор на България се прибраха след отпадането си на Световното първенство в Тайланд.

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

България се прибра след 3 загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място.

България записа най-слабото си класиране на световно първенство

Капитанката на Христина Вучкова сподели няколко думи при прибирането на отбора късно снощи.

Антонина Зетова: Това е животът, понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме

"Толкова са ни възможностите, аз това казвам. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова. Не сме просто на нивото на тези отбори. За момента."

Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице

Снимки: en.volleyballworld.com

Габриеле Антола: Трябва много неща да променим и подобрим