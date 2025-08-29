Популярни
Антонина Зетова: Това е животът, понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме

Загубата от Канада в първия мач е повлияла за лошата игра на волейболистките ни на Световното първенство в Тайланд. В това е убедена селекционерът Антонина Зетова, която сподели също, че й предстоят важни решения.

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025
Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

България се прибра след 3 загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място.

България записа най-слабото си класиране на световно първенство
България записа най-слабото си класиране на световно първенство

"Смятам, че ние се готвихме много добре за този мач, искахме много и естествено резултатът впоследствие даде и много голямо разочарование. Емоциите са все още много силни, защото всички ние мечтахме да си постигнем целта и това беше да преминем в групата. Нашата група беше една от най-трудните в интерес на истината. Бяхме ние, Канада, Турция и Испания. Имаше групи, които бяха много-много по-лесни, но такъв е жребия. Това е животът. Понякога трябва и малко късмет, който ние го нямахме на този мач."

Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице
Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице

"Объркахме нареждането във втория гейм. Записа се грешно нареждане на таблета, което размени местата на четворките и центровете и оттам стана хаос, който според мене можехме и малко по-спокойно да менажираме."

Габриеле Антола: Трябва много неща да променим и подобрим
Габриеле Антола: Трябва много неща да променим и подобрим

"Тази грешка в нареждането е по наша вина – на щаба, но такива неща са част от спорта. Просто беше много лош късмет. Да, със сигурност това даде отражение и на всички момичета."

"Емоциите са страшно силни, разберете, защото имаше моят помощник-треньор, който де-факто пише нареждането, той се разплака след мача. В смисъл, всички изстрадахме страшно много това, което никой не го е направил нарочно, никой не го е направил, защото е спал или защото не е гледал. Ние работихме много, но се случват такива грешки", заяви Антонина Зетова.

Снимки: en.volleyballworld.com

