Габриеле Антола: Трябва много неща да променим и подобрим

България загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

“След третия гейм ни попречи това, че не успяхме да израснем. Със сигурност първия мач (б.р. срещу Канада) ни повлия. Той беше най-сложен и чисто психически ни повлия. И това ни се отрази, трябваше да го забравим, за да се надяваме да завършваме по-добре и, за да можем да продължим по по-коректен начин. Сега трябва да видим какво трябва да променим. Няма какво повече да се каже, защото в крайна сметка нищо не успяхме да направим - нито да излезем от групата, нито да запишем победа. Трябва много неща да променим и подобрим и най-вече да забравим това представяне”, заяви помощник треньора на България Габриеле Антола.

“В този турнир имахме 4 много млади състезателки, родени 2009/2010-а. Със сигурност федерацията трябва просто да им даде шанс да израснат. Сега ще се направят съответните анализи, но лично за мен трябва да останем здраво стъпили на земята. Може би очакванията към този отбор прекалено високи, но повтарям, в този момент за мен имаме много млади състезателки. На този етап Лос Анджелис изглежда прекалено далечен хоризонт за България”, допълни Антола.