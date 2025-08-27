България записа най-слабото си класиране на световно първенство

България загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

Така България записа най-слабото си класиране на световни първенства, след като завършва на 27-а позиция.

На този Мондиал за първи път участват 32 отбора.