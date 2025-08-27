Популярни
  Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице

Микаела Стоянова: Надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице

България загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

“Дори не знам причината защо играхме толкова лошо. Знаехме, че това ни е последния мач и сякаш трябваше да играем по-освободено и да покажем най-доброто от себе си, но отново видяхме, че бяхме разфокусирани, мислехме за други неща и изобщо концентрацията я нямаше. Допуснахме отново страшно много грешки, особено в края на геймовете”, заяви Микаела Стоянова.

“Надявам се, че особено тези, които са по-млади и от мен, и тези от отбора, които останат, да продължим все пак да израстваме в следващите години. И да показваме наистина най-доброто, на което сме способни. И наистина се надявам още през следващата година да покажем доста по-добро лице”, добави Стоянова.

