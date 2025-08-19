Челси иска да се раздели с още десетима свои играчи до затварянето на прозореца

Челси вече продаде почти цял отбор на обща стойност над 200 милиона паунда, но клубът ще направи всичко възможно да се раздели с още цели десетима играчи до края на летния трансферен прозорец. Сред тях са Николас Джаксън, Рахийм Стърлинг, който получава по 300 000 паунда седмично, Кристофър Нкунку, Аксел Дисаси, Ренато Вейга, Карни Чуквуемека, Давид Датро Фофана и Бен Чилуел.

Младите Тайрик Джордж и Аарон Анселмино също не са в плановете на Енцо Мареска за новия сезон. Голямото желание на клубното ръководство е да продаде всеки от тях, ако има възможности, но с наближаването на края на прозореца на "Стамфорд Бридж" са склонни и на наеми.

Най-голям интерес има към Джаксън, който е свързван с Нюкасъл, Астън Вила, Милан, Ювентус и Наполи, но сумата, която Челси иска за нападателя, е много висока. За останалите за момента няма оферти, които да удовлетворяват клуба.

Челси похарчи вече над 240 милиона паунда за нови играчи през това лято, но има нужда от още продажби, за да финализира и последните си цели - Алехандро Гарначо и Чави Симонс.