Мареска потвърди, че няма да използва Джаксън и Нкунку в изчакване на решение за бъдещето им

Мениджърът на Челси Енцо Мареска потвърди, че няма да включва в групата си за утрешния мач с Уест Хам Кристофър Нкунку и Николас Джаксън, които очакват изходящи трансфери. Рахийм Стърлинг и Бен Чилуел пък дори не тренират с първия отбор, чакайки също новини за бъдещето си.

"Николас Джаксън е на разположение, но няма да бъде част от групата. Имаме двама други нападатели, а освен това знаем, че нещо може да се случи преди затварянето на прозореца. Нямам представа дали е близо до трансфер. Предпочитам да се концентрирам върху тренировките и подготовката за мача. Кристофър Нкунку е с нас, като Нико Джаксън, но отговорът за него е същият. Рахийм Стърлинг и Бен Чилуел тренират отделно, чакайки някакво развитие по тяхното бъдеще".

Запитан дали Челси ще се опита да привлече нов централен защитник след тежката контузия на Ливай Колуил, италианецът отговори: "Търсим решение вътре в отбора. Показахме го в мача с Кристъл Палас. Ще видим какво ще се случи. Повтарям, че търсим вътрешно решение".

Мареска бе помолен да коментира и ситуацията с Уесли Фофана, който изтри всичките си снимки с Челси от своя профил в "Инстаграм".

"Говоря с Уес всеки ден. Той е много, много щастлив, преди всичко защото се завърна от контузия. Участва във всички тренировки с нас. Както казах след мача с Палас, той беше на пейката само за да бъде с нас. Но от утре може да получи няколко минути. Ние сме щастливи и той е щастлив. Нямам представа за "Инстаграм", защото не използвам социални мрежи. Ако там е имало обиди към него, това никога не е добре. Това е нещо, което, за съжаление, не можем да контролираме".

Италианецът добави, че Тосин Адарабиойо също се завръща след контузия, а Ромео Лавия и Беноа Бадиашил продължават да се възстановяват.