Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска потвърди, че няма да използва Джаксън и Нкунку в изчакване на решение за бъдещето им

Мареска потвърди, че няма да използва Джаксън и Нкунку в изчакване на решение за бъдещето им

  • 21 авг 2025 | 14:14
  • 568
  • 0
Мареска потвърди, че няма да използва Джаксън и Нкунку в изчакване на решение за бъдещето им

Мениджърът на Челси Енцо Мареска потвърди, че няма да включва в групата си за утрешния мач с Уест Хам Кристофър Нкунку и Николас Джаксън, които очакват изходящи трансфери. Рахийм Стърлинг и Бен Чилуел пък дори не тренират с първия отбор, чакайки също новини за бъдещето си.

"Николас Джаксън е на разположение, но няма да бъде част от групата. Имаме двама други нападатели, а освен това знаем, че нещо може да се случи преди затварянето на прозореца. Нямам представа дали е близо до трансфер. Предпочитам да се концентрирам върху тренировките и подготовката за мача. Кристофър Нкунку е с нас, като Нико Джаксън, но отговорът за него е същият. Рахийм Стърлинг и Бен Чилуел тренират отделно, чакайки някакво развитие по тяхното бъдеще".

Запитан дали Челси ще се опита да привлече нов централен защитник след тежката контузия на Ливай Колуил, италианецът отговори: "Търсим решение вътре в отбора. Показахме го в мача с Кристъл Палас. Ще видим какво ще се случи. Повтарям, че търсим вътрешно решение".

Мареска бе помолен да коментира и ситуацията с Уесли Фофана, който изтри всичките си снимки с Челси от своя профил в "Инстаграм".

"Говоря с Уес всеки ден. Той е много, много щастлив, преди всичко защото се завърна от контузия. Участва във всички тренировки с нас. Както казах след мача с Палас, той беше на пейката само за да бъде с нас. Но от утре може да получи няколко минути. Ние сме щастливи и той е щастлив. Нямам представа за "Инстаграм", защото не използвам социални мрежи. Ако там е имало обиди към него, това никога не е добре. Това е нещо, което, за съжаление, не можем да контролираме".

Италианецът добави, че Тосин Адарабиойо също се завръща след контузия, а Ромео Лавия и Беноа Бадиашил продължават да се възстановяват.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

  • 21 авг 2025 | 13:44
  • 875
  • 0
Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

  • 21 авг 2025 | 12:53
  • 1312
  • 2
Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

  • 21 авг 2025 | 12:31
  • 8428
  • 6
След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

  • 21 авг 2025 | 12:07
  • 8002
  • 3
Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

  • 21 авг 2025 | 11:38
  • 2932
  • 0
Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

  • 21 авг 2025 | 11:19
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 39344
  • 53
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 7984
  • 34
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 23890
  • 179
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 11397
  • 44
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 8502
  • 13
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 11623
  • 4