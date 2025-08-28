Популярни
Ботев (Враца) продаде халф в Германия

Ботев (Враца) обяви, че е извършил изходящ трансфер на халфа Давид Суарес. Полузащитникът преминава в третодивизионния германски Веен Висбаден. За врачани футболистът има 39 мача и два гола.

Ето какво пишат от Ботев:

Изходящ трансфер!

Ботев Враца финализира трансфера на Давид Суарес в германския ФК Веен Висбаден.

Испанският халф пристигна при нас през юли 2024 г. и изигра 39 мача със зелената фланелка, в които реализира 2 гола.

Благодарим ти за всеотдайността, Давид. Успех в новото предизвикателство!

С Ботевска воля, с Ботевски дух

