Двама отпадат от сметките на Илиан Илиев за мача с Ботев (Враца)

Двама от играчите на Черно море отпадат от сметките на Илиан Илиев заради контузия в предстоящия мач срещу Ботев (Враца). Това са защитникът Цветомир Панов и халфът Димитър Тонев. След последния двубой срещу Локомотив (Пловдив) треньорът загатна, че ще направи някои промени.

Илиан умува за контрола на Черно море

Берк Бейхан попадна в групата на последния домакински двубой, а появата му означава, че може да стартира като титуляр срещу врачани. Доста въпросителни има около атакуващия тризъбец, където по традиция действат голмайсторът Георги Лазаров и крилата Николай Златев и Жоао Педро. Опциите пред треньора на варненци по фланговете са още Уеслен Жуниор и Фелипе Кардосо.

Срещата между Ботев (Враца) и Черно море на стадион " Христо Ботев" е в петък от 19:45 часа.