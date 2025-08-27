Популярни
  3. Двама отпадат от сметките на Илиан Илиев за мача с Ботев (Враца)

Двама отпадат от сметките на Илиан Илиев за мача с Ботев (Враца)

  • 27 авг 2025 | 16:42
  • 255
  • 0

Двама от играчите на Черно море отпадат от сметките на Илиан Илиев заради контузия в предстоящия мач срещу Ботев (Враца). Това са защитникът Цветомир Панов и халфът Димитър Тонев. След последния двубой срещу Локомотив (Пловдив) треньорът загатна, че ще направи някои промени.

Илиан умува за контрола на Черно море
Илиан умува за контрола на Черно море

Берк Бейхан попадна в групата на последния домакински двубой, а появата му означава, че може да стартира като титуляр срещу врачани. Доста въпросителни има около атакуващия тризъбец, където по традиция действат голмайсторът Георги Лазаров и крилата Николай Златев и Жоао Педро. Опциите пред треньора на варненци по фланговете са още  Уеслен Жуниор и Фелипе Кардосо.

Срещата между Ботев (Враца) и Черно море на стадион " Христо Ботев" е в петък от 19:45 часа.

